Sufre Cristian Borja lesión de rodilla y es duda para la vuelta

El Club América confirmó la lesión de su defensor Cristian Borja, quien salió lastimado durante el duelo de los cuartos de final de ida ante Pumas UNAM, en un momento que encendió las alarmas en plena fase final del Clausura 2026.

La jugada ocurrió en la recta final del primer tiempo, cuando el lateral disputaba un balón en mediocampo y, tras un contacto, el jugador de Pumas Rodrigo Lopez cayó sobre su pierna derecha, provocando una torsión antinatural en la rodilla.

Una jugada accidental que encendió las alarmas

El impacto dejó a Borja tendido sobre el césped con visibles gestos de dolor, donde de inmediato solicitó atención médica y ya no pudo reincorporarse, lo que obligó a su salida en camilla ante la preocupación de sus compañeros y cuerpo técnico.

Las imágenes del momento reflejaron la gravedad de la acción: el jugador se cubría el rostro mientras era retirado, en una escena que generó incertidumbre sobre la magnitud de la lesión.

Tras abandonar el terreno de juego, el defensor fue trasladado a un hospital para su valoración, donde se le practicaron estudios para determinar el alcance del daño.

América confirma el diagnóstico

Horas después, el club emitió un comunicado en el que informó:

"El Club América informa que nuestro jugador, Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha".

Sobre el tiempo de recuperación, la institución señaló: "El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", sin establecer un plazo concreto.

Una baja que golpea en el momento clave

La lesión llega en un punto crítico del torneo, con el América disputando la liguilla, lo que obliga al equipo a replantear su estructura defensiva de cara a los próximos compromisos.

Borja había tenido regularidad en el esquema azulcrema, por lo que su ausencia representa una baja sensible en la lateral izquierda, especialmente en una fase donde cada detalle puede definir la eliminatoria.

Aunque el diagnóstico inicial descarta una ruptura mayor, el seguimiento médico será clave en los próximos días para determinar si el jugador puede regresar antes de lo previsto o si su recuperación se extenderá más allá de la liguilla.

Por ahora, el América deberá afrontar el cierre del torneo con ajustes en su cuadro titular, mientras mantiene la expectativa sobre la evolución de uno de sus jugadores recurrentes en la temporada.

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