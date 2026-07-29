Imágenes mostraban que parte de un techo se había derrumbado, donde se observaban a piezas metálicas y otros escombros esparcidos

Inicio / Internacional / Suman 18 muertos por sismo de 7.1 de magnitud al sur de Japón

Al menos 18 personas perdieron la vida a causa del sismo de magnitud 7.1 que sacudió al suroeste de Japón.

Este sismo de magnitud 7,1 que golpeó el día anterior la zona de Kumamoto, en la isla principal sureña de Kyushu, también dejó al menos a 62 heridos, seis de ellos de gravedad.

Algunos de los daños más graves se registraron en el centro comercial Aeon Mall en la localidad de Kashima, que estaba lleno de miles de personas cuando ocurrió el sismo.

La empresa indicó que unos 3,000 clientes fueron evacuados a un estacionamiento antes de que ocurriera una explosión de gas en otra parte del centro comercial, donde algunas personas todavía estaban trabajando.

Fumika Ono estaba de compras en un centro comercial con su hermana mayor cuando el suelo tembló con tanta fuerza que perdió el equilibrio y se agachó.

El clima sofocante aumentó las preocupaciones de los sobrevivientes mientras los rescatistas desafiaban el calor. Seguía sin estar claro cuántas personas podrían seguir desaparecidas.

Yuki Kiyozumi, sacerdotisa del templo, recordó cómo tuvo que arrastrarse por el suelo porque el temblor era tan violento.

“No sé ni siquiera si o cómo podremos reconstruirlas de nuevo”, dijo, mientras limpiaba adornos y muebles dañados.

Tres personas continúan como desaparecidas en Aeon

De acuerdo con el presidente de Aeon, Akio Yoshida, tres personas continúan desaparecidas y se confirmaron cuatro muertes en el lugar del centro comercial.

“Nos tomamos en serio que ocurrió una explosión y se perdieron vidas valiosas”, apuntó Yoshida.

Imágenes de medios japoneses del centro comercial mostraban que parte de un techo se había derrumbado, donde se observaban a piezas metálicas y otros escombros esparcidos mientras rescatistas con cascos y mascarillas registraban la zona.

En la primera muerte reportada de un ciudadano extranjero, una pasante técnica vietnamita murió después de que una grúa le cayera encima en una fábrica donde trabajaba.

Unas 34,900 viviendas seguían sin electricidad y unas 15,000 viviendas no tenían agua corriente, señalaron funcionarios de Kumamoto.

Las Fuerzas de Autodefensa de Japón se sumaron a los rescatistas en las operaciones de búsqueda y rescate. Cientos de profesionales ayudaron en el esfuerzo, incluidos bomberos de Taiwán.