Internacional

Suman 21 muertos por fiebre del Valle del Rift en Senegal

Inundaciones crearon las condiciones ideales para que los mosquitos se reproduzcan, un factor que podría explicar la rápida expansión del virus

  • 17
  • Octubre
    2025

Senegal combate un brote de fiebre del Valle del Rift, mismo que provocó la muerte de 21 personas de las 200 que se contagiaron durante estos días.

De acuerdo con autoridades sanitarias, la enfermedad viral es transmitida principalmente por mosquitos y el contacto con animales infectados.

Según el Ministerio de Salud e Higiene Pública, los casos confirmados son 196, incluidos 147 pacientes ya curados.

La Organización Mundial de la Salud informó que dicho padecimiento es una zoonosis que afecta sobre todo al ganado, que también puede transmitirse al ser humano.

Dicha infección suele producirse por la manipulación de animales enfermos o la picadura de mosquitos.

Aunque la mayoría de los casos humanos presentan síntomas leves, similares a los de una gripe, algunos pacientes desarrollan complicaciones graves, como hemorragias, meningoencefalitis o daños hepáticos.

Las inundaciones recurrentes crearon las condiciones ideales para la reproducción de los mosquitos, un factor que podría explicar la rápida expansión del virus.


