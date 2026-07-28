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Terremoto de magnitud 7.1 sacude al sur de Japón
Los trenes bala Shinkansen y los trenes locales en Kyushu se suspendieron, mientras que la pista del Aeropuerto Aso Kumamoto fue cerrada
Por Diana Valeria Leyva | 28 Julio 2026
Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió este martes gran parte del sur de Japón.
De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, este sismo provocó diversos daños a infraestructura de Kumamoto, en la principal isla meridional del país.
Imágenes en redes sociales muestran cómo este movimiento telúrico sacudió diversos establecimientos como tiendas de supermercado, viviendas, departamentos, restaurantes, entre otros inmuebles.
熊本のコストコヤバい pic.twitter.com/APZVFVFhij— なーさん (@twang69) July 28, 2026
Despliegan 3,600 efectivos para evaluar daños y proceder con rescates
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, afirmó que su gobierno estableció un grupo de trabajo de 3,600 efectivos de las Fuerzas de Autodefensa para proceder con la evaluación de los daños y proceder con labores de rescate, en caso de ser necesario.
“Estamos poniendo las vidas de las personas como la máxima prioridad”, dijo Takaichi, instando a los residentes en las zonas fuertemente sacudidas a tener precaución ante la posibilidad de fuertes réplicas.
Takaichi afirmó que, hasta el momento, algunas carreteras, puentes y edificios presentaron diversos daños, mientras que se atendieron diversos incendios.
いま熊本地震えぐいことなってる。と友から動画きた、九州特に熊本の方、気をつけて pic.twitter.com/9JEIqlq30s— 5656くん ワンピースThe Press〜 (@miamitomiri) July 28, 2026
La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón dijo que no había reportes de daños en las principales instalaciones públicas e infraestructura, aunque las autoridades aún estudiaban el alcance de los daños por el terremoto.
Los trenes bala Shinkansen y los trenes locales en Kyushu se suspendieron para hacer controles de seguridad, mientras que la pista del Aeropuerto Aso Kumamoto fue cerrada, sin “perspectivas de reanudar las operaciones”, según un aviso en el sitio web del aeropuerto.
Recordemos que esta no es la primera vez que la provincia sufre de un desastre natural de este tipo. En 2016, Kumamoto fue golpeada por un terremoto que dejó más de 50 muertos, 1,800 heridos y decenas de miles de viviendas dañadas o destruidas.