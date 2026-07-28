Los trenes bala Shinkansen y los trenes locales en Kyushu se suspendieron, mientras que la pista del Aeropuerto Aso Kumamoto fue cerrada

Inicio / Internacional / Terremoto de magnitud 7.1 sacude al sur de Japón

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió este martes gran parte del sur de Japón.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, este sismo provocó diversos daños a infraestructura de Kumamoto, en la principal isla meridional del país.

Imágenes en redes sociales muestran cómo este movimiento telúrico sacudió diversos establecimientos como tiendas de supermercado, viviendas, departamentos, restaurantes, entre otros inmuebles.

Despliegan 3,600 efectivos para evaluar daños y proceder con rescates

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, afirmó que su gobierno estableció un grupo de trabajo de 3,600 efectivos de las Fuerzas de Autodefensa para proceder con la evaluación de los daños y proceder con labores de rescate, en caso de ser necesario.

“Estamos poniendo las vidas de las personas como la máxima prioridad”, dijo Takaichi, instando a los residentes en las zonas fuertemente sacudidas a tener precaución ante la posibilidad de fuertes réplicas.

Takaichi afirmó que, hasta el momento, algunas carreteras, puentes y edificios presentaron diversos daños, mientras que se atendieron diversos incendios.

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón dijo que no había reportes de daños en las principales instalaciones públicas e infraestructura, aunque las autoridades aún estudiaban el alcance de los daños por el terremoto.

Los trenes bala Shinkansen y los trenes locales en Kyushu se suspendieron para hacer controles de seguridad, mientras que la pista del Aeropuerto Aso Kumamoto fue cerrada, sin “perspectivas de reanudar las operaciones”, según un aviso en el sitio web del aeropuerto.

Recordemos que esta no es la primera vez que la provincia sufre de un desastre natural de este tipo. En 2016, Kumamoto fue golpeada por un terremoto que dejó más de 50 muertos, 1,800 heridos y decenas de miles de viviendas dañadas o destruidas.