Japón registra sismo de magnitud 6.1; descartan tsunami

La Agencia Meteorológica de Japón informó que, pese a la magnitud del terremoto, no existía riesgo de tsunami para las costas del noreste del país

Un sismo de magnitud 6.1 sacudió este domingo el noreste de Japón, frente a la costa de la prefectura de Iwate, sin que las autoridades emitieran alerta de tsunami ni reportaran daños graves o víctimas de manera inmediata.

El movimiento telúrico se registró a las 7:25 de la mañana, hora local, a una profundidad aproximada de 40 kilómetros, y fue percibido en la prefectura de Aomori y otras zonas cercanas de la región de Tohoku.

Descartan alerta de tsunami tras el sismo

La Agencia Meteorológica de Japón informó que, pese a la magnitud del terremoto, no existía riesgo de tsunami para las costas del noreste del país.

Hasta los primeros reportes, no se habían registrado personas lesionadas ni daños materiales de consideración, aunque las autoridades mantienen vigilancia en las zonas donde el movimiento fue percibido con mayor intensidad.

El nuevo sismo ocurre en medio de una etapa de elevada actividad sísmica en Japón y durante la temporada de tifones, por lo que las autoridades han pedido a la población mantenerse atenta ante posibles réplicas y deslizamientos de tierra.

La combinación de lluvias intensas y movimientos telúricos puede aumentar la vulnerabilidad de laderas, caminos rurales y zonas montañosas, especialmente en regiones donde el terreno ya se encuentra saturado por precipitaciones recientes.

El sismo de este domingo se produjo apenas días después de otro terremoto de magnitud 7.2 registrado el jueves en una zona cercana al epicentro más reciente.

Además, el viernes se reportó un movimiento de magnitud 5.6 en la prefectura de Yamanashi y áreas próximas al monte Fuji, al oeste de Tokio, lo que mantiene bajo monitoreo a distintas regiones del país.

Japón mantiene vigilancia por posibles réplicas

Japón se encuentra en una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo, por lo que sus autoridades mantienen protocolos permanentes de monitoreo, prevención y respuesta ante terremotos y tsunamis.

La agencia meteorológica advirtió que podrían registrarse nuevos movimientos en los próximos días, por lo que recomendó a la población seguir la información oficial y tomar precauciones ante posibles réplicas.