El sismo se percibió con fuerza hasta Tokio, obligó a detener servicios del Shinkansen y movilizó al gobierno japonés, que descartó riesgo de tsunami

Inicio / Internacional / Terremoto de 6.9 sacude al norte de Japón y activan emergencia

Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió este jueves por la mañana el norte de Japón, dejándose notar con intensidad en Tokio, sin que las autoridades niponas hayan emitido alerta de tsunami.

El sismo tuvo lugar sobre las 7:30 hora local a una profundidad de 50 kilómetros en las costas frente a Iwate, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Algunas localidades de la prefectura de Aomori registraron un nivel 6 en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

🇯🇵 | URGENTE: TERREMOTO EN JAPÓN DE MAGNITUD 6,9. pic.twitter.com/0YNVwJWf1S — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 24, 2026

Sin reporte de daños ni alerta de tsunami

Por el momento, no se conocen datos sobre posibles daños, si bien los servicios de tren bala Shinkansen están suspendidos.

🚨🌏 #ÚLTIMAHORA | FUERTE SISMO SACUDE JAPÓN

Un terremoto de magnitud preliminar de 6.4 estremeció la costa de Honshu, Japón, alrededor de las 07:34 horas (tiempo local).

⚠️ El movimiento telúrico fue percibido en diversas regiones del país, entre ellas:⁰📍 Tōkai⁰📍 Hokuriku… pic.twitter.com/rL8bCHwXgK — MonitoresMultimedia (@MonitoresMultim) June 25, 2026

Por otro lado, se está comprobando si existen anomalías en las instalaciones nucleares ubicadas en la prefectura de Aomori.

“A los residentes de las zonas donde el temblor fue más fuerte, les pido que sigan atentos ante la posibilidad de réplicas de la misma intensidad”, dijo la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en su cuenta de X, reiterando que no hay alerta de tsunami.

Gobierno japonés activa protocolo de emergencia

Takaichi también anunció que se están tomando medidas de emergencia para el rescate y salvamento de los posibles afectados, y que el Gobierno estableció “de inmediato” una oficina de respuesta en el Centro de Gestión de Crisis de su residencia oficial.

Por su parte, el portavoz del ejecutivo, Minoru Kihara, señaló en una rueda de prensa que hasta el momento no se dispone de información sobre víctimas mortales, heridos o anomalías en instalaciones nucleares.