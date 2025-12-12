Sismo de magnitud 6.7 sacude noreste de Japón

Un sismo de magnitud 6.7 sacudió el noreste de Japón durante las primeras horas de este viernes.

Imágenes de la fuerte réplica M6.7 ayer en la costa de Hokkaido, Japón

De acuerdo con datos de la Agencia Meteorológica de Japón, este terremoto registró su epicentro a 50 kilómetros de profundidad en la zona sur de la prefectura de Ibaraki.

Dicho fenómeno natural alcanzó el nivel 4 de 7, según la escala del país, lo que también produjo daños considerables en las prefecturas de Tochigi, Saitama y Chiba.

Por este hecho, Japón emitió una alerta de tsunami, la cual prevalecerá durante las siguientes horas hasta que autoridades oficiales descarten el riesgo producido por este sismo.

Segundo sismo en menos de siete días

Este hecho es el segundo ocurrido en menos de una semana, debido a que se reportó otro hecho similar cuya magnitud se estableció en los 7.6 grados

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, por lo que el registro de terremotos es frecuente en la región.

