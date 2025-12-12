Podcast
Internacional

Sismo de magnitud 6.7 sacude noreste de Japón

Este terremoto provocó que se activará por segunda ocasión la alerta por tsunami, debido a la intensidad que produjo el movimiento de placas tectónicas

  • 12
  • Diciembre
    2025

Un sismo de magnitud 6.7 sacudió el noreste de Japón durante las primeras horas de este viernes.

De acuerdo con datos de la Agencia Meteorológica de Japón, este terremoto registró su epicentro a 50 kilómetros de profundidad en la zona sur de la prefectura de Ibaraki.

Dicho fenómeno natural alcanzó el nivel 4 de 7, según la escala del país, lo que también produjo daños considerables en las prefecturas de Tochigi, Saitama y Chiba.

Sismo de magnitud 6.7 sacude noreste de Japón.jpg

Por este hecho, Japón emitió una alerta de tsunami, la cual prevalecerá durante las siguientes horas hasta que autoridades oficiales descarten el riesgo producido por este sismo.

Segundo sismo en menos de siete días

Este hecho es el segundo ocurrido en menos de una semana, debido a que se reportó otro hecho similar cuya magnitud se estableció en los 7.6 grados

Sismo Japon 6.7 heridos.jpg

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, por lo que el registro de terremotos es frecuente en la región.

 

 


Comentarios

Etiquetas:
