Tirador de Trump tuvo aparición en comercial de BlackRock

El nombre de Thomas Matthew Crooks, el joven de 21 años que habría intentado asesinar a Donald Trump, volvió a viralizarse en redes sociales gracias a un video en el que se le ve en un promocional del gigante financiero BlackRock.

Crooks es visto en un video, producido en 2022, junto a otros adolescentes junto a un maestro de la Bethel Park High School, institución a la que el ahora fallecido tirador pertenecía.

"En 2022, emitimos un anuncio con un maestro de la escuela Bethel Park, en el cual varios estudiantes no remunerados aparecían brevemente en el fondo, incluyendo a Thomas Matthew Crooks", dijo un portavoz de la compañía.

"Pondremos todo el material de video a disposición de las autoridades correspondientes y hemos retirado el video de circulación por respeto a las víctimas", señaló el vocero.

El video de 30 segundos se centraba en un maestro de la escuela, con Crooks sentado en clase. El video se volvió viral en X y otras plataformas de redes sociales el domingo.

BlackRock dijo que el intento de asesinato del expresidente Trump fue "abominable" y está "agradecido" de que no resultara gravemente herido.

"Como nuestro equipo de liderazgo comunicó a los colegas anoche, BlackRock condena firmemente la violencia política de cualquier tipo y hará su parte para promover la civilidad y la unidad en el país", dijo la compañía.

El video surge en momentos en los que diversas teorías han empezado a crearse sobre el ataque al candidato republicano.

BlackRock have taken down the ad in which Trump's shooter, Thomas Matthew Crooks, appears.



