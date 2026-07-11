La policía de Toronto informó que se localizó a seis personas con heridas de bala tras el tiroteo cerca de donde se celebraba un festival de salsa

Inicio / Internacional / Tiroteo cerca de un festival callejero en Toronto deja 2 muertos

Un tiroteo cerca de un festival callejero en Toronto dejó este sábado dos muertos y cuatro heridos, obligando a la policía a advertir de una situación de tirador activo antes informar posteriormente que la zona estaba asegurada.

La policía de Toronto informó que se localizó a seis personas con heridas de bala tras el tiroteo cerca de St. Clair Avenue West y Arlington Avenue, donde se celebraba el festival Salsa on St. Clair.

En un principio, la policía llamó a la población a evitar la zona. La policía anunció más tarde que el lugar había sido asegurado, pero advirtió que no había sospechosos detenidos.

Una fuerte presencia policial permanecía en el área cercana a Salsa en Toronto, una celebración cultural de temática latina.

“Estoy devastado por la violencia sin sentido en el Festival Salsa on St. Clair, que ha cobrado dos vidas y ha dejado herida a otras personas".

"Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los afectados”, indicó el primer ministro de Ontario, Doug Ford, en redes sociales.