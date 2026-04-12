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Internacional

Tiroteo en Nueva Jersey deja un muerto y seis heridos

La policía confirmó que una persona murió en el sitio, mientras que seis más resultaron heridas, aunque las lesiones no fueron consideradas de gravedad

  • 12
  • Abril
    2026

Un tiroteo registrado en un restaurante de la cadena Chick-fil-A en Union, Nueva Jersey, dejó como saldo una persona sin vida y seis más lesionadas, en un hecho que autoridades ya investigan como un ataque dirigido.

Ataque dentro del restaurante

De acuerdo con reportes oficiales, el incidente ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana del sábado, cuando varios sujetos armados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego en múltiples ocasiones, generando pánico entre clientes y empleados.

Testigos señalaron haber escuchado más de siete detonaciones, mientras algunas personas intentaban resguardarse o huir del lugar.

Saldo de víctimas y atención médica

La policía confirmó que una persona murió en el sitio, mientras que seis más resultaron heridas, aunque las lesiones no fueron consideradas de gravedad.

Paramédicos trasladaron a los lesionados a hospitales cercanos para su atención, incluyendo tanto clientes como trabajadores del restaurante.

Autoridades descartan ataque al azar

La Fiscalía del condado Union informó que las primeras investigaciones apuntan a que el tiroteo no fue un acto aleatorio, sino un ataque con un posible objetivo específico.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas; sin embargo, las autoridades aseguraron que no existe una amenaza activa para la población.

Investigación en curso

El caso ya es atendido por la Agencia de Investigaciones de Homicidios, que trabaja en la recolección de evidencia y testimonios para identificar a los responsables.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para proporcionar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Reacciones tras el ataque

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y deseó pronta recuperación a los heridos.

“Nuestros corazones están con los seres queridos de la víctima, y esperamos la recuperación total de quienes resultaron heridos”, señaló la mandataria a través de redes sociales.

Por su parte, una portavoz de Chick-fil-A evitó emitir comentarios debido a que la investigación continúa en curso.

El hecho fue catalogado como un tiroteo múltiple, sumándose a otros incidentes recientes en Estados Unidos, en un contexto donde este tipo de tiroteos continúa generando preocupación entre autoridades y población.


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