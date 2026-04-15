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Internacional

Segundo tiroteo en escuela turca deja cuatro muertos y 20 heridos

Con este hecho, son 36 las personas que resultaron heridas en ataques contra instituciones educativas en tan solo dos días

  • 15
  • Abril
    2026

Al menos cuatro personas murieron y 20 más resultaron heridas tras ser blanco de un tiroteo perpetrado por un adolescente en Turquía.

De acuerdo con información, este menor fue identificado como alumno del colegio ubicado en la provincia de Kahramanmaraş.

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Autoridades mencionaron que el responsable de dejar sin vida a tres estudiantes y un profesor, tenía solo 14 años.

Según informaron medios locales, al menos tres personas se encuentran en estado crítico a causa de las heridas provocadas por el adolescente, quien utilizó al menos cinco armas que se encontraban en posesión de su padre, un antiguo agente de la policía.

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El atacante murió en el tiroteo, pero aún no se sabe si se privó de la vida o se disparó de manera accidental.

Este hecho es relevante porque el día de ayer se registró un suceso similar, cuando un exalumno hirió con un arma a 16 personas antes de suicidarse.

Tiroteo dentro de escuela deja 16 heridos al sureste de Turquía

Al menos 16 personas resultaron heridas al ser blanco de un tiroteo registrado este martes dentro una escuela secundaria ubicada al sureste de Turquía.

Autoridades detallaron que el atacante, de 18 años, disparó al azar dentro de la institución educativa en la provincia de Sanliurfa.

Aquí te presentamos la nota completa: Tiroteo dentro de escuela deja 16 heridos al sureste de Turquía


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