Tiroteo en festival de Ohio deja 12 heridos; buscan responsables

La policía de Toledo, Ohio, mantiene una intensa búsqueda para localizar a los responsables de un tiroteo ocurrido el sábado cerca del Old West End Festival, un incidente que dejó un saldo de 12 personas heridas y provocó escenas de pánico entre cientos de asistentes que se encontraban en el evento.

De acuerdo con el subjefe de policía de Toledo, Joe Heffernan, las investigaciones preliminares apuntan a que al menos dos personas realizaron disparos en las inmediaciones del festival y que aparentemente se encontraban intercambiando fuego entre sí.

Hasta el momento no se han realizado arrestos ni se ha identificado públicamente a los posibles responsables.

Las autoridades solicitaron a los asistentes que compartan fotografías o videos que puedan contribuir al avance de la investigación.

“En cuanto a violencia, esto es excesivo. Doce personas baleadas, es la mayor cantidad que me ha tocado ver en una escena del crimen”, declaró el teniente Dan Gerken, quien destacó la magnitud del hecho en comparación con otros casos que ha atendido.

Víctimas de entre 14 y 61 años

Las autoridades informaron que las edades de los heridos oscilan entre los 14 y los 61 años, aunque la mayoría de las víctimas tienen poco más de 20 años. Dos de ellas permanecían en estado crítico tras el ataque, según informó Heffernan.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a decenas de personas corriendo para ponerse a salvo mientras se escuchaban los disparos, así como a equipos de emergencia atendiendo a los lesionados en el lugar.

El Old West End Festival es una celebración anual de dos días que se realiza en el histórico distrito de Toledo y reúne a cientos de visitantes con actividades como música en vivo, puestos de comida, recorridos por viviendas históricas y espacios comerciales.

Tras el tiroteo, los organizadores decidieron cancelar las actividades programadas para el domingo.

“Estamos destrozados por quienes resultaron heridos en el Old West End Festival”, señalaron mediante un comunicado, en el que añadieron que no era posible ni responsable continuar con el evento.

Respuesta inmediata de los cuerpos de emergencia

La jefa de bomberos de Toledo, Allison Armstrong, explicó que el traslado de los heridos representó un desafío debido a las vialidades cerradas y al intenso flujo de personas que abandonaban el festival tras los disparos.

No obstante, destacó que los equipos de emergencia lograron evacuar y trasladar a todos los pacientes a hospitales de la zona en aproximadamente una hora.

Kevin Berry, quien se encontraba en el arboreto del vecindario escuchando música junto a varios amigos, relató que escuchó una ráfaga de disparos que provocó que los asistentes se arrojaran al suelo para protegerse.

Según su testimonio, al incorporarse observó cómo un arma era arrojada al suelo a pocos metros de distancia. Berry, quien cuenta con formación médica y experiencia en la Marina, recorrió el área para auxiliar a posibles víctimas y aseguró haber visto al menos cinco personas con heridas de bala dispersas por la zona.

George Kral, director de seguridad de la ciudad, lamentó que la violencia haya impactado uno de los eventos más representativos de la comunidad.

“Es una lástima que algo así lo haya arruinado”, expresó al referirse al festival, considerado uno de los más emblemáticos de Toledo.

Las investigaciones continúan mientras las autoridades trabajan para identificar y capturar a los responsables del ataque.

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