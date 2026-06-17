Tiroteo en aeropuerto de Ecuador deja dos heridos y un muerto

Al menos una pesona murió y dos personas resultaron heridas este miércoles tras un ataque armado registrado en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Guayaquil, en Ecuador, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad y suspender temporalmente las operaciones de acceso en la terminal aérea.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas locales en la salida del área de arribos internacionales y tras la agresión, las autoridades aeroportuarias determinaron mantener cerrada la terminal hasta concluir las revisiones de seguridad correspondientes para garantizar la protección de pasajeros, trabajadores y visitantes.

Heridos fueron trasladados en ambulancias

En videos difundidos a través de redes sociales se observa a dos personas tendidas sobre el suelo después del ataque, mientras pasajeros y empleados del aeropuerto reaccionan con preocupación ante la situación.

Las víctimas recibieron atención médica por parte del personal de emergencias de la terminal aérea y posteriormente fueron trasladadas en ambulancias a centros hospitalarios.

Asimismo, el aeropuerto informó que al menos dos personas fueron detenidas por elementos de seguridad relacionados con estos hechos, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su identidad o posible participación en el ataque.

Guayaquil permanece bajo estado de excepción

La balacera ocurrió el mismo día en que entró en vigor un nuevo estado de excepción decretado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, debido al incremento de la violencia y la actividad de grupos criminales en distintas regiones del país.

La medida tendrá una vigencia de 60 días y abarca diez provincias, entre ellas Guayas, cuya capital es Guayaquil, además de Pichincha, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay.

También incluye los municipios de La Maná, Las Naves y La Troncal.

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