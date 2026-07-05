Al inspeccionar el lugar de los hechos, autoridades encontraron un arma de fuego TEC-9 con cargador extendido, así como 10 casquillos percutidos

Inicio / Internacional / Tiroteo en fiesta de 4 de julio deja ocho heridos en Nueva York

En el marco de la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos, un hombre abrió fuego en la noche del sábado en Brooklyn, lo que provocó que ocho personas resultaran heridas, incluidos varios niños.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, afirmó que el hombre disparó varias veces hacia el interior del patio de una vivienda mientras una familia festejaba la fecha con una barbacoa.

Ante los llamados de emergencia, agentes acudieron al lugar alrededor de las 22:35 horas para encontrar a ocho personas heridas de bala: dos hombres de 33 y 37 años; dos mujeres de 21 y 25; así como cuatro menores de 6, 7, 12 y 14 años respectivamente.

Las mujeres recibieron impactos de bala en el área del pecho, mientras que el menor de 6 años sufrió heridas en el abdomen.

La víctima de 21 años se encuentra en estado crítico, mientras que el resto permanece estable.

¿Cómo iba vestido el sospechoso de este tiroteo en Brooklyn?

El sospechoso estaba vestido completamente de negro con la cara cubierta por un pasamontañas y, después de disparar, huyó a pie.

Al inspeccionar el lugar de los hechos, autoridades encontraron un arma de fuego TEC-9 con cargador extendido, así como 10 casquillos percutidos.

Aunque no se han revelado de momento los nombres de las víctimas ni han confirmado el motivo del tiroteo, Tisch indicó que no hubo indicios de discusiones o altercados previos al ataque.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que este hecho no quedará impune.

"No hay lugar para este tipo de violencia en nuestra ciudad. No la toleraremos y la combatiremos con todas las herramientas a nuestro alcance", exclamó Mamdani.

Al inicio del puente por el Día de la Independencia, dos personas murieron y al menos otra resultó herida tras un tiroteo entre dos grupos en el centro comercial Fairlane Town Center de Dearborn, Michigan, según las fuerzas del orden.