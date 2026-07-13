Manifestantes ya han comenzado a reunirse en la ciudad, que tiene un vecindario de clase trabajadora a lo largo del río Saco

Inicio / Internacional / Tiroteo en Maine deja conductor sin vida tras operativo del ICE

Un tiroteo dejó a una persona sin vida durante el despliegue de un operativo registrado este lunes en el estado de Maine.

De acuerdo con el presidente de la Cámara, Ryan Fecteau, escribió en redes sociales que esto ocurrió en la ciudad de Biddeford, aproximadamente a 24 kilómetros al suroeste de Portland.

"Esta mañana ocurrió un tiroteo en Biddeford. Una persona murió. El ICE estuvo involucrado".

"La Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública están ahora en el lugar para recabar detalles y esperaría que el FBI también investigue".

Fecteau indicó que esos eran los detalles únicos que tenía por ahora, pero que daría más información más tarde.

Project Relief, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes, escribió en una publicación en redes sociales que uno de los miembros de su comunidad murió “durante un encuentro con el ICE en Biddeford” y que estaba en contacto con la familia de la persona.

Según la prensa local, los manifestantes ya han comenzado a reunirse en la ciudad, que tiene un vecindario de clase trabajadora a lo largo del río Saco y una zona frente al océano popular entre los vacacionistas.

Con los investigadores aún en el lugar hacia el final de la mañana, la policía había bloqueado una intersección residencial con vehículos de patrulla, barricadas y cinta amarilla.

Gobernadora de Maine afirma que se abrió la investigación para esclarecer lo sucedido

La gobernadora Janet Mills emitió un comunicado en el que dijo que había sido informada sobre el tiroteo mortal “en el que estuvo involucrada una agencia federal” y que la Policía Estatal está en el lugar y trabaja con la fiscalía general del estado, el departamento forense y funcionarios federales para determinar qué ocurrió.

“Sé que situaciones como estas son alarmantes y aterradoras”, manifestó Mills.

Si un agente de ICE efectivamente mató a alguien, sería al menos la novena muerte en un encuentro con funcionarios federales de inmigración desde el inicio de la ofensiva migratoria del gobierno de Trump.

El tiroteo reportado ocurre en medio de un impulso intensificado de la administración de Trump para llevar a cabo su agenda de deportaciones masivas.

La representante demócrata Chellie Pingree, de Maine, relató que iba conduciendo hacia Portland para tomar un vuelo a Washington cuando se enteró del tiroteo reportado.

El ICE tuvo una presencia significativa en Maine a principios de este año, lo que derivó en varias grandes manifestaciones contra la agencia.