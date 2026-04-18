Tiroteo en Kiev deja seis muertos y nueve heridos

Al menos seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas tras un tiroteo registrado este sábado en Kiev, donde el agresor fue finalmente abatido por fuerzas especiales de la policía, informaron autoridades ucranianas.

El alcalde de la capital, Vitali Klichkó, confirmó la actualización del balance de víctimas, al señalar que una mujer hospitalizada falleció a causa de las heridas, elevando a seis el número de muertos.

El agresor abrió fuego contra civiles en la vía pública antes de atrincherarse en un supermercado en el distrito de Holosíiv, al sur de la ciudad.

De acuerdo con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, inicialmente se reportaron cinco fallecidos y diez heridos, cifra que posteriormente fue actualizada por autoridades locales.

Operativo y abatimiento del atacante

El ministro del Interior, Igor Klimenko, informó que el atacante fue “neutralizado” durante la intervención policial.

Según detalló, el hombre tomó rehenes dentro del establecimiento y disparó contra los agentes, lo que obligó a las fuerzas especiales a irrumpir en el lugar.

Antes del operativo, negociadores intentaron establecer contacto con el agresor, sin éxito.

El presidente Zelensky aseguró que todas las circunstancias del ataque están siendo investigadas y ordenó a las autoridades proporcionar información verificada sobre lo ocurrido.

“Mis condolencias a los familiares y seres queridos”, expresó el mandatario.

El tiroteo ha generado conmoción en la capital ucraniana, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los motivos del ataque.

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