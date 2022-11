Tiroteo en Universidad de Virginia deja tres muertos

Un tiroteo en el estacionamiento de la Universidad de Virginia dejó como saldo tres personas sin vida y dos más heridas, según informado el presidente de la escuela.

La balacera en torno a las 10:30 de la noche del domingo “produjo tres fallecimientos, dos víctimas adicionales resultaron heridas y reciben atención médica”, indicó el presidente, Jim Ryan, en una carta a la comunidad universitaria publicada en medios sociales.

An update on the active shooter incident at UVA: pic.twitter.com/LLshF8JJcR