Internacional

Tiroteos en Houston dejan cuatro muertos, incluido el sospechoso

Un hombre mató a tres personas en distintos puntos de Houston y luego se suicidó. Autoridades investigan videos de los ataques

  • 08
  • Octubre
    2025

De acuerdo con las autoridades de Houston, los tiroteos realizados en distintos puntos de la ciudad y que dejaron como saldo tres personas sin vida antes de quitarse la vida son obra del mismo hombre.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el motivo de dichos ataques.

"Las primeras indicaciones son que todo está relacionado", señaló el teniente del Departamento de Policía de Houston, Larry Crowson.

De acuerdo con el portavoz de la policía de la ciudad, Alicia Alaniz, el primer ataque ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando un hombre que circulaba a bordo de un auto en Sugar Land, un suburbio de Houston, abrió fuego en varias ocasiones contra otro vehículo, hiriendo a su conductor, quien más tarde fue declarado muerto en un hospital.

Alaniz comentó que aún se está tratando de determinar si el tiroteo se trató de un caso de furia al volante.

Aproximadamente media hora después, la policía de Houston recibió una llamada sobre un tiroteo en un taller mecánico a unos 11 kilómetros al sureste del lugar del primer incidente.

Crowson dijo que el tirador le disparó a un mecánico y a un testigo que lo filmaba mientras abandonaba la escena.

Las autoridades encontraron sin vida al agresor dentro de su vehículo a unos seis kilómetros del segundo ataque, con señales de un posible suicidio.

La policía no ha dado a conocer los nombres de las víctimas ni del tirador.


