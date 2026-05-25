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Internacional

Tiroteos dejan siete muertos y cuatro heridos en Puerto Rico

Se presume que por lo menos tres de las víctimas que perdieron la vida por estos hechos violentos contaban con antecedentes penales

  • 25
  • Mayo
    2026

Al menos siete personas sin vida y cuatro más heridas fue el saldo de tres tiroteos registrados en Puerto Rico.

De acuerdo con medios locales, el caso más grave ocurrió en el municipio de Loíza, donde tres hombres fueron ultimados.

Además, un hombre y una mujer resultaron heridos de bala y fueron transportados en ambulancia a un hospital del área.

Se presume que las víctimas de 52, 45 y 29 años respectivamente, contaban con antecedentes penales.

Otra balacera se saldó con dos muertos y dos heridos en el estacionamiento de la Farmacia Guayabal, localizada en la carretera PR-1 en el municipio sureño de Juana Díaz.

Uno de los fallecidos fue hallado en el estacionamiento y otro dentro de un vehículo. Tenían 18 y 27 años de edad.

Por último, los cuerpos de un hombre y una mujer fueron encontrados en el interior de un vehículo en una urbanización del pueblo sureño de Guayama.

Suman 199 más asesinatos en comparación con el 2025

El número de muertes violentas en lo que va de año en Puerto Rico, que cuenta con una población de poco más de 3 millones de habitantes, asciende a 199, 27 casos más que en 2025.

La mayoría de los asesinatos en la isla está vinculada con ajustes de cuentas entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.


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