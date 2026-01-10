Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_10_T144951_427_905017e585
Internacional

Seis muertos tras tiroteos en el condado de Clay, Misisipi

Al menos seis personas murieron en una serie de tiroteos en el condado de Clay, Misisipi; un sospechoso fue detenido y no hay amenaza activa

  • 10
  • Enero
    2026

Autoridades del estado de Misisipi confirmaron que al menos seis personas perdieron la vida tras una serie de tiroteos ocurridos en tres puntos distintos del condado de Clay, en el noreste de la entidad, durante la noche del viernes y la madrugada del sábado. Un sospechoso fue detenido y se encuentra bajo custodia policial.

De acuerdo con información oficial, los hechos se registraron en comunidades cercanas a la ciudad de West Point, zona ubicada próxima a la frontera con Alabama. Las autoridades señalaron que, por el momento, no existe una amenaza activa para la población.

¿Qué se sabe sobre los hechos registrados en el condado de Clay?

El alguacil del condado de Clay, Eddie Scott, informó que los disparos ocurrieron en tres ubicaciones diferentes, lo que activó un amplio despliegue de corporaciones de seguridad locales y estatales. Las investigaciones continúan para esclarecer la secuencia exacta de los acontecimientos y las posibles motivaciones del ataque.

Scott indicó que las víctimas eran personas civiles y que los equipos de emergencia y peritos acudieron a cada uno de los puntos para asegurar las zonas y recabar indicios.

Sospechoso detenido y proceso legal en curso

Las autoridades confirmaron que Daricka M. Moore fue identificado como el presunto responsable y ya enfrenta cargos relacionados con los hechos. El detenido permanece bajo custodia mientras avanzan las indagatorias correspondientes.

El alguacil reiteró que, tras la detención, la situación se encuentra bajo control y no se han reportado incidentes adicionales relacionados con este caso.

Participación de autoridades estatales

La Oficina de Investigaciones de Misisipi (MBI) participa en las pesquisas, en coordinación con corporaciones locales, con el objetivo de determinar responsabilidades y esclarecer el contexto en el que ocurrieron los tiroteos.

Las autoridades señalaron que se brindará información oficial conforme avancen las investigaciones, incluida una conferencia de prensa programada para ampliar detalles del caso.

tiroteo misisipi seis heridos un detenido.jpeg

¿Cuándo se considera un 'tiroteo masivo' en Estados Unidos?

Este suceso ocurre en un contexto de violencia armada recurrente en EUA. De acuerdo con datos de la organización Gun Violence Archive, un “tiroteo masivo” se define como aquel en el que cuatro o más personas resultan heridas por disparos, sin contar al agresor.

Según sus registros, durante 2025 se contabilizaron 408 tiroteos masivos en el país, lo que mantiene el tema bajo observación por parte de autoridades y organizaciones civiles.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Detienen_siete_generadores_violencia_Montemorelos_81de1dd7a7
Detienen a siete generadores de violencia en Montemorelos
EH_FALLECIMIENTO_5_be3c7a7b51
Muere Isiah Whitlock Jr., actor icónico de The Wire, a los 71
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_09_T121131_636_09630fbe39
Detienen a implicado en homicidio de regidor de Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

Insta_Iglesia_priorizar_paz_Mexico_ff032c5a69
Insta Iglesia Católica a priorizar la 'paz y unidad' durante 2026
Marco_Rubio_presidente_Cuba_be7633c271
Trump considera a Marco Rubio como próximo presidente de Cuba
Iran_protestas_3fcd14545e
Contabiliza 538 muertos por protestas en Irán, según ONG de EUA
publicidad

Más Vistas

clases_frio_suspension_26c6e145d4
Analizan autoridades suspender clases por frente frío
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_cc0fd1aebf
Checa qué hacer este finde y los mejores conciertos de 2026
ganado_e1c4083274
Suman $1,000 mdd pérdidas por restricciones de EUA al ganado
publicidad
×