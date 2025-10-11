Tiroteo en preparatoria deja cuatro muertos y 12 heridos en EU

Un tiroteo en una preparatoria de Mississippi dejó al menos cuatro personas sin vida y decenas heridas previo a un partido de fútbol americano.

De acuerdo con el alcalde de Leland, esto ocurrió cerca de la medianoche del viernes, a las afuerzas de las instalaciones universitarias.

#Internacional | 🇺🇸🚨Al menos cuatro personas murieron y otras 12 resultaron heridas tras un tiroteo masivo en escuela secundaria de Mississippi (EE.UU.).



El incidente ocurrió alrededor de la medianoche de este sábado, después del partido de fútbol americano. pic.twitter.com/O50uymms0B — Notitarde (@webnotitarde) October 11, 2025

Se informó que cuatro de las personas heridas fueron trasladados en helicóptero a hospitales locales, debido a la gravedad de su estado de salud.

El sitio web del distrito escolar de Leland detalló que el equipo de la preparatoria jugaría un partido contra Charleston.

Autoridades informaron que la investigación continúa abierta, por lo que la identidad de las víctimas aún no ha sido revelada.

Aunque aún no se reportan personas detenidas, la policía emitió una orden de búsqueda para Tylar Jarod Goodloe, de 18 años, quien es considerado como el principal sospechoso de este tiroteo.

Estados Unidos registró al menos 300 tiroteos masivos en lo que va del 2025, donde al menos cuatro personas recibieron impactos de bala en cada uno de los incidentes.

