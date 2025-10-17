Tormenta en Alaska deja aldeas inhabitables por 18 meses

El gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, afirmó este viernes mediante un documento enviado a la Casa Blanca que los daños por una tormenta impedirán a los habitantes volver a casa por un año y medio y pidió a la Casa Blanca declarar emergencia de desastre mayor.

El gobernador informó que los daños causados por las inundaciones del fin de semana en las remotas aldeas del estado son tan extremos que muchos de los más de 2,000 desplazados no podrán regresar a sus hogares durante al menos 18 meses.

En una de las aldeas más afectadas, Kipnuk, una evaluación inicial mostró que 121 viviendas han sido destruidas, lo que representa el 90% del total, escribió Dunleavy. En Kwigillingok, donde tres docenas de casas fueron arrastradas por las aguas, un poco más de un tercio de las residencias son inhabitables.

Los remanentes del tifón Halong golpearon el área con la ferocidad de un huracán de categoría 2, señaló Dunleavy, y provocó una marejada ciclónica en la región. Una persona murió, dos siguen desaparecidas y los equipos de rescate sacaron a decenas de personas de sus casas mientras estas eran arrastradas.

Los funcionarios han estado evacuando a las personas de las inundadas aldeas nativas de Alaska. Cientos de damnificados han sido trasladados a Anchorage en aviones militares, y hay más vuelos planeados para el viernes y el sábado. Dunleavy expresó que espera que más de 1,500 personas sean reubicadas en las principales ciudades del estado.

