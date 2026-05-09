Venezuela vigila un derrame de hidrocarburos de Trinidad y Tobago

El Gobierno de Venezuela emitió este sábado una alerta internacional tras detectar un importante derrame de hidrocarburos proveniente de las costas de Trinidad y Tobago. Según los reportes técnicos preliminares, el incidente ha causado una "grave afectación ambiental" en el Golfo de Paria y se ha extendido hacia las costas de los estados Sucre y Delta Amacuro.

A través de un comunicado oficial difundido por el canciller Yván Gil, el Ejecutivo liderado por Delcy Rodríguez expresó su profunda preocupación ante la comunidad internacional.

Las autoridades advirtieron que el crudo está impactando de manera directa áreas marinas, ecosistemas sensibles y comunidades pesqueras que dependen de estas aguas para su sustento.

Riesgo para ecosistemas estratégicos

Las evaluaciones realizadas por expertos venezolanos señalan daños potenciales en zonas de altísima biodiversidad. El comunicado detalla riesgos severos para:

Manglares y humedales: Filtros naturales y refugios de biodiversidad.

Fauna marina: Afectación directa sobre especies vulnerables.

Recursos hidrobiológicos: Amenaza a la seguridad alimentaria y al equilibrio ecológico de la región.