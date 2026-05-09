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Internacional

Venezuela vigila un derrame de hidrocarburos de Trinidad y Tobago

Las autoridades advirtieron que el crudo está impactando de manera directa áreas marinas, ecosistemas sensibles y comunidades pesqueras

  • 09
  • Mayo
    2026

El Gobierno de Venezuela emitió este sábado una alerta internacional tras detectar un importante derrame de hidrocarburos proveniente de las costas de Trinidad y Tobago. Según los reportes técnicos preliminares, el incidente ha causado una "grave afectación ambiental" en el Golfo de Paria y se ha extendido hacia las costas de los estados Sucre y Delta Amacuro.

A través de un comunicado oficial difundido por el canciller Yván Gil, el Ejecutivo liderado por Delcy Rodríguez expresó su profunda preocupación ante la comunidad internacional.

Las autoridades advirtieron que el crudo está impactando de manera directa áreas marinas, ecosistemas sensibles y comunidades pesqueras que dependen de estas aguas para su sustento.

Riesgo para ecosistemas estratégicos

Las evaluaciones realizadas por expertos venezolanos señalan daños potenciales en zonas de altísima biodiversidad. El comunicado detalla riesgos severos para:

  • Manglares y humedales: Filtros naturales y refugios de biodiversidad.

  • Fauna marina: Afectación directa sobre especies vulnerables.

  • Recursos hidrobiológicos: Amenaza a la seguridad alimentaria y al equilibrio ecológico de la región.

"El Gobierno bolivariano ha instruido a la Cancillería para que, de manera inmediata, solicite toda la información pertinente sobre este incidente, así como el correspondiente plan de acción para la mitigación y contención", reza el documento oficial.

Exigencias de reparación internacional

Venezuela ha sido enfática al exigir a Trinidad y Tobago el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el derecho internacional ambiental. Caracas demanda no solo la contención urgente del vertido, sino también la adopción de medidas de reparación por los daños ocasionados a la soberanía ambiental venezolana.

El Gobierno nacional aseguró que mantendrá el despliegue de equipos técnicos y de seguridad en las zonas afectadas (Sucre y Delta Amacuro) para monitorear el avance de la mancha de petróleo y proteger a las poblaciones locales. Hasta el momento, se espera una respuesta oficial por parte de las autoridades trinitarias sobre el origen del derrame y el volumen de hidrocarburos vertidos al mar.


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