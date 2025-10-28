Cerrar X
Venezuela declara persona non grata a ministra de Trinidad

El parlamento venezolano declaró este martes a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, persona non grata

  • 28
  • Octubre
    2025

El parlamento venezolano declaró este martes a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, persona non grata por su apoyo a las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe, que el chavismo afirma buscan derrocar al presidente Nicolás Maduro.

El USS Gravely, buque estadounidense, atracó el domingo en Puerto España para realizar ejercicios con las fuerzas trinitenses.

Estas operaciones, desplegadas desde agosto para combatir el narcotráfico, han provocado hasta ahora el bombardeo de 14 presuntas narcolanchas, con al menos 57 muertos en el Caribe y el Pacífico.

La relación bilateral comenzó a deteriorarse con la llegada de Persad-Bissessar al poder, dado su discurso crítico hacia la migración venezolana y alineado con Washington.

La primera ministra aseguró a la AFP que su país no está sujeto a “ningún chantaje político” y que su futuro “nunca ha dependido de Venezuela”.


