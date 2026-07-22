Trump destruirá instalaciones en Irán si atacan a buques en Ormuz

Mencionó que esto se debe a que Irán contempla la reconstrucción de una instalación nuclear, por lo que tiene previsto bombardearla

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a Irán con destruir sus instalaciones de alguna central eléctrica o puente si el Ejército israelí llegara a atacar alguna embarcación que cruce por el estrecho de Ormuz.

El mandatario republicano afirmó que cada vez que la República Islámica de Irán ataque un barco por el paso petrolero con cualquier dispositivo, estos bombardearán alguna zona de importancia.

"De ahora en adelante, cada vez que la República Islámica de Irán ataque un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica, incluyendo aquellos ubicados cerca o dentro de la capital, Teherán".

De acuerdo con estos medios, Trump afirmó que Estados Unidos lanzará ataques "con mucha fuerza" contra cualquier lugar donde Irán "esté siquiera pensando en armas nucleares".

También mencionó que esto se debe a que Irán contempla la reconstrucción de una instalación nuclear, por lo que tiene previsto bombardearla para arruinar estas intenciones.

"Golpearemos ese sitio. Cualquier lugar donde siquiera estén pensando en armas nucleares, lo atacaremos con mucha, mucha fuerza", aclaró el presidente de los Estados Unidos.

Aunque existe un diálogo entre ambas partes, el presidente estadounidense por segunda ocasión mencionó que no cuenta con interés por participar en alguna reunión diplomática hasta que Irán se encuentre preparada para hacerlo.

Irán ha respondido a los ataques de Estados Unidos atacando infraestructura energética y plantas desalinizadoras que suministran agua potable en los áridos países del Golfo Pérsico.

Trump tenía previsto ir el miércoles a la Base de la Fuerza Aérea de Dover para recibir los restos de cuatro militares caídos en el Medio Oriente, mientras que su secretario de Defensa, Pete Hegseth, estimó en una audiencia encendida en el Senado que Estados Unidos había gastado $37,500 millones de dólares en la guerra.

'EUA ha gastado $37,500 mdd en la guerra con Irán': Pete Hegseth

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reveló que el país ha gastado alrededor de $37,500 millones de dólares en la guerra iniciada en febrero pasado, junto con Israel, contra Irán.

Durante la comparecencia, Durbin preguntó si la intensificación de las hostilidades entre EUA e Irán implicará nuevos gastos para el gobierno estadounidense en los próximos meses.