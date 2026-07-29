El Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales de Egipto confirmó esta jornada que tras el ataque se desató un incendio en dos buques en el puerto de Damieta

Inicio / Internacional / Trump golpeará con fuerza a Irán por ataque en puerto egipcio

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió este miércoles "golpear con mucha fuerza" a Irán, luego de que presuntamente las fuerzas iraníes atacaron con drones a un buque estadounidense que transitaba en un puerto egipcio.

Durante una rueda de prensa, el mandatario republicano afirmó que si el ataque se llega a vincular con las fuerzas iraníes, los "golpearan con mucha fuerza".

"Saben que va a suceder. Nos piden que no lo hagamos. Veremos si llegamos a un acuerdo en algún momento, pero les vamos a dar un golpe muy duro".

Por su parte, las fuerzas del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) afirmaron que se cumple "estrictamente" el bloqueo del estrecho de Ormuz. Mencionó que redirigió al menos 20 buques comerciales.

"Las fuerzas de CENTCOM continúan haciendo cumplir estrictamente el bloqueo de Estados Unidos contra Irán. A fecha de 29 de julio, CENTCOM ha redirigido 20 buques comerciales, ha desactivado 2 y ha abordado 2".

CENTCOM forces continue to strictly enforce the U.S. blockade against Iran. As of July 29 CENTCOM has redirected 20 commercial vessels, disabled 2, and boarded 2. pic.twitter.com/OKe8XSZGka — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 29, 2026

Por su parte, el Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales de Egipto confirmó esta jornada que tras el ataque se desató un incendio en dos buques en el puerto de Damieta.

Dicha empresa de servicios portuarios, Inchcape, reportó que las autoridades locales "reaccionaron rápidamente" y que "los buques implicados fueron trasladados de forma segura fuera de la zona portuaria".

Irán reivindica ataque contra base de Estados Unidos en Jordania

La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó este miércoles el lanzamiento de varios misiles balísticos contra una base aérea y un centro de mando de las fuerzas estadounidenses en Jordania, en una nueva escalada que pone en riesgo la breve pausa militar entre Teherán y Washington.

La ofensiva fue ejecutada durante el martes por la Fuerza Aeroespacial iraní. Estados Unidos confirmó el lanzamiento, pero aseguró que todos los proyectiles fueron interceptados antes de alcanzar su objetivo, por lo que no se reportaron víctimas ni daños materiales.