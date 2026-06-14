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Internacional

Trump anuncia acuerdo de paz con Irán; incluye a Líbano

En esta publicación también mencionó que la firma oficial para concluir estos despliegues militares se llevará a cabo en los próximos días

  • 14
  • Junio
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se llegó a un acuerdo de alto al fuego con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz tras tres meses de guerra.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Medio Oriente.

A través de redes sociales, el ministro mencionó que el acuerdo fue alcanzado, por lo que se concluyen las operaciones de manera permanente en todos los frentes, incluido el Líbano.

"Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que el Acuerdo de Paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ha sido ALCANZADO. Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluida Líbano.

La ceremonia oficial de firma será el viernes, 19 de junio, en Suiza.

Nos gustaría agradecer a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán por su compromiso en encontrar una solución diplomática al conflicto. También nos gustaría extender nuestro sincero agradecimiento a nuestros hermanos en este esfuerzo de mediación, el gran liderazgo del Estado de Qatar, por su apoyo en alcanzar este acuerdo. También agradecería especialmente al liderazgo visionario del Reino de Arabia Saudita y la República de Turquía por sus inmensas contribuciones en este sentido.

Con el acuerdo ahora en vigor, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estas discusiones previas a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma."

En esta publicación también mencionó que la firma oficial para concluir estos despliegues militares se llevará a cabo el próximo 19 de junio en Suiza.

 

 

 


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