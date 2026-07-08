Wall Street abre rojo tras anuncio de Trump sobre Medio Oriente

La Bolsa de Nueva York empezó la jornada marcada por las declaraciones de Trump desde Ankara, donde el mandatario dio por terminado el alto el fuego con Irán

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Wall Street abrió en rojo después de que Donald Trump anunciara el fin del alto al fuego con Irán.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.84% hasta 52,481 unidades

: baja 0.84% hasta 52,481 unidades S&P 500 : baja 0.44% hasta 7,470 unidades

: baja 0.44% hasta 7,470 unidades Nasdaq: baja 0.22% hasta 25,761 unidades

La Bolsa de Nueva York empezó la jornada marcada por las declaraciones de Trump desde Ankara, donde el mandatario dio por terminado el alto el fuego con Irán.

Las declaraciones de Trump se producen tras los más recientes intercambios de hostilidades entre Irán y Estados Unidos, y pretenden romper un alto el fuego alcanzado entre ambas partes hace un mes.

Tras las declaraciones, las acciones de compañías del sector energético subieron ligeramente.

ConocoPhillips crecía un 0.81%, Marathon Petroleum ganaba un 2.77% y Chevron avanzaba un 0.86%.

Algunas tecnológicas también avanzaban, como el caso de Dell (4.44%) o Micron (1.73%). SpaceX se recuperaba de las pérdidas para avanzar hasta un 0.8% en los primeros compases de la jornada.

Así cierra el resto de los mercados en Wall Street

En otros mercados, el oro subió 1.77% hasta cotizar $4,083.70 dólares la onza, y la plata restaba un 4.01%, hasta $58.87 dólares la onza.