Trump aumenta a $50 mdd recompensa por el arresto de Maduro

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que duplicará a $50 millones de dólares la recompensa por el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Estados Unidos acusa a Maduro de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y trabajar con los carteles para inundar al país con cocaína mezclada con fentanilo.

Fue la secretaria de Justicia, Pam Bondi, quien dio a conocer la noticia mediante un video, en donde afirma que "bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y será responsabilizado por sus despreciables crímenes".

Maduro y varios de sus allegados fueron acusados formalmente en un tribunal federal de Manhattan en 2020, durante el primer mandato de Trump, por cargos federales de narcoterrorismo y asociación delictuosa para importar cocaína.

En ese momento, Estados Unidos ofreció una recompensa de $15 millones de dólares por su arresto. Posteriormente, el gobierno del mandatario Joe Biden aumentó la cifra a $25 millones, la misma cantidad que Washington ofreció por la captura de Osama bin Laden tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Pese a la enorme recompensa, Maduro se mantiene en el máximo poder de Venezuela, después de desafiar a EUA, la Unión Europea y a varios gobiernos de América Latina que consideran su reelección de 2024 como fraudulenta y reconocieron a su oponente como el presidente legítimo del país caribeño.

Bondi dijo que el Departamento de Justicia ha incautado más de $700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos dos jets privados, y afirmó que se han rastreado siete toneladas de cocaína incautada directamente hasta el mandatario venezolano.

