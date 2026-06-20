Trump descarta peajes en el estrecho de Ormuz

Donald Trump aseguró que no habrá cobros en el estrecho de Ormuz durante la tregua con Irán ni después del acuerdo final.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no se aplicarán peajes en el estrecho de Ormuz durante el actual periodo de alto el fuego con Irán, ni una vez concluido este plazo.

El mandatario realizó el anuncio a través de su red social Truth Social, en el contexto del reciente memorando de entendimiento firmado entre Washington y Teherán.

Garantía durante la tregua

Trump subrayó que la libre navegación en esta ruta estratégica está garantizada durante los 60 días que contempla el acuerdo de tregua.

“No habrá peajes en el estrecho de Ormuz durante los 60 días del periodo de alto el fuego, ni tampoco después de que expire ese plazo”, señaló.

Importancia del estrecho

El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas marítimas para el transporte de petróleo a nivel mundial, por lo que cualquier medida que afecte su operación tiene repercusiones en los mercados energéticos globales.

La decisión busca dar certidumbre a la comunidad internacional y a los mercados tras meses de tensiones en la región.

El anuncio se produce luego de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento que establece un periodo de 60 días de alto el fuego, con el objetivo de negociar un acuerdo definitivo.

Este pacto pretende poner fin al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero, en el que también ha participado Israel.

La comunidad internacional mantiene la expectativa sobre el cumplimiento de la tregua y la posibilidad de alcanzar un acuerdo duradero que estabilice la región.

El compromiso de mantener libre el tránsito por el estrecho de Ormuz es considerado clave para evitar nuevas tensiones económicas y geopolíticas.