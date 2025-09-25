Cerrar X
Trump firma orden que asegura operación de TikTok en EUA

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que asegura la permanencia de TikTok en Estados Unidos tras un acuerdo con su matriz china, ByteDance

  • 25
  • Septiembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento seguro y legal de la aplicación TikTok en territorio norteamericano, tras alcanzar un acuerdo con su matriz china, ByteDance.

El anuncio disipa las dudas sobre el futuro de la app de videos cortos, que había estado bajo amenaza de cierre por motivos de seguridad nacional.

En 2024, el Congreso estadounidense estableció que TikTok debía operar bajo una estructura societaria independiente de ByteDance, especialmente para impedir que el gobierno chino tuviera acceso a los datos de usuarios en Estados Unidos.

“El objetivo era proteger la privacidad de los ciudadanos y asegurar que la aplicación no fuera utilizada como herramienta de propaganda”, explicó el vicepresidente JD Vance, a quien Trump reconoció como uno de los principales artífices del acuerdo.

Como parte del pacto, se creará una nueva empresa operadora de TikTok en EUA, valorada en 14.000 millones de dólares, en la que participarán corporaciones como Oracle y Dell, además del grupo mediático de Rupert Murdoch.

Oracle, que ya almacenaba datos de la aplicación, seguirá a cargo de esta función, lo que refuerza la seguridad de la información.

“El control total del algoritmo y de los datos estará en manos de la nueva compañía estadounidense y sus inversionistas”, recalcó Vance.

Trump confirmó que la presencia de ByteDance en esta nueva estructura será “mínima” y reiteró que entre “cuatro y cinco grandes inversionistas internacionales que aman a este país” formarán parte de la junta directiva.

El presidente aseguró que el acuerdo representa un triunfo para la seguridad nacional y, al mismo tiempo, una garantía de que los estadounidenses podrán seguir utilizando TikTok “con mayor tranquilidad que nunca”.


