Sheinbaum comparte palco con Trump en la final del Mundial

Fotografías difundidas en redes sociales mostraron a Sheinbaum compartiendo el palco con los líderes de Estados Unidos y Canadá

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La presidenta Claudia Sheinbaum asistió este domingo a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el MetLife Stadium, donde ocupó un palco junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, la primera dama estadounidense, Melania Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La mandataria mexicana acudió al encuentro entre Argentina y España en representación de México, uno de los tres países anfitriones del torneo mundialista.

Sheinbaum comparte palco con líderes de Norteamérica

Fotografías difundidas en redes sociales mostraron a Sheinbaum compartiendo el palco con los líderes de Estados Unidos y Canadá, así como con el dirigente del máximo organismo del futbol internacional.

Presidenta viaja a Nueva York para la final

La presidenta llegó a Nueva York durante la madrugada de este domingo a bordo de un avión militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. A su arribo, fue recibida por migrantes mexicanos y simpatizantes.

Más tarde, salió del Hotel Kimpton Asbel, en Manhattan, acompañada por el canciller Roberto Velasco, para trasladarse al MetLife Stadium, donde se llevó a cabo la final del Mundial.

La asistencia de Sheinbaum se produjo luego de que el pasado viernes recibiera una invitación del presidente Donald Trump para presenciar el encuentro.