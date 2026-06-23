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Turquía arresta a más de 200 en redadas previo a cumbre de OTAN

Preparan estrictas medidas de seguridad, como prohibir las manifestaciones y restringir el acceso a las carreteras que conducen a los aeropuertos

Por Diana Valeria Leyva | 23 Junio 2026

Autoridades arrestaron a más de 200 personas como parte de las redadas masivas realizadas en Turquía, previo a la celebración de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte agendada para el próximo mes.

Diversos medios afirmaron que algunos de los detenidos eran políticos o activistas, lo que dio lugar a denuncias de detenciones arbitrarias.

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Turquía se prepara para recibir a los miembros de la OTAN con redadas

Turquía prepara estrictas medidas de seguridad para la cumbre, como prohibir las manifestaciones y restringir el acceso a las carreteras que conducen a los aeropuertos, así como acordonar zonas alrededor del lugar de la cumbre y de los hoteles que alojan a las delegaciones.

El gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan priorizó las medidas de seguridad, por lo que las autoridades  realizan redadas con regularización.

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El mes pasado, las fuerzas de seguridad detuvieron a 324 personas sospechosas de tener vínculos con el grupo Estado Islámico en una operación a nivel nacional.

Fiscales emitieron órdenes de aprehensión para 241 sospechosos la primera hora del martes, y posteriormente 209 de ellos fueron detenidos en los despliegues, entre los que se encuentran 56 presuntos milicianos del Estado Islámico y 35 miembros del Partido/Frente Revolucionario de Liberación del Pueblo, un grupo de extrema izquierda conocido por ataques armados y asesinatos en Turquía, según el comunicado.

Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sume a otros líderes de la alianza de 32 miembros en Ankara para la cumbre del 7 y 8 de julio.

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