Preparan estrictas medidas de seguridad, como prohibir las manifestaciones y restringir el acceso a las carreteras que conducen a los aeropuertos

Inicio / Internacional / Turquía arresta a más de 200 en redadas previo a cumbre de OTAN

Autoridades arrestaron a más de 200 personas como parte de las redadas masivas realizadas en Turquía, previo a la celebración de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte agendada para el próximo mes.

Diversos medios afirmaron que algunos de los detenidos eran políticos o activistas, lo que dio lugar a denuncias de detenciones arbitrarias.

Turquía se prepara para recibir a los miembros de la OTAN con redadas

Turquía prepara estrictas medidas de seguridad para la cumbre, como prohibir las manifestaciones y restringir el acceso a las carreteras que conducen a los aeropuertos, así como acordonar zonas alrededor del lugar de la cumbre y de los hoteles que alojan a las delegaciones.

El gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan priorizó las medidas de seguridad, por lo que las autoridades realizan redadas con regularización.

El mes pasado, las fuerzas de seguridad detuvieron a 324 personas sospechosas de tener vínculos con el grupo Estado Islámico en una operación a nivel nacional.

Fiscales emitieron órdenes de aprehensión para 241 sospechosos la primera hora del martes, y posteriormente 209 de ellos fueron detenidos en los despliegues, entre los que se encuentran 56 presuntos milicianos del Estado Islámico y 35 miembros del Partido/Frente Revolucionario de Liberación del Pueblo, un grupo de extrema izquierda conocido por ataques armados y asesinatos en Turquía, según el comunicado.

Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sume a otros líderes de la alianza de 32 miembros en Ankara para la cumbre del 7 y 8 de julio.