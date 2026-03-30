OTAN intercepta cuarto misil iraní en espacio aéreo de Turquía

El Ministerio de Defensa turco confirmó que sistemas de defensa de la OTAN interceptaron este lunes un misil balístico lanzado desde Irán que ingresó al espacio aéreo de Turquía.

Se trata del cuarto incidente de este tipo en menos de un mes, desde el inicio del conflicto en territorio iraní, lo que ha encendido las alertas en Ankara y en la alianza militar.

“Un misil balístico disparado desde Irán y que entraba en espacio aéreo turco fue interceptado por defensas aéreas y antimisiles de la OTAN desplegadas en el Mediterráneo oriental”, indicó el ministerio en un comunicado.

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Cuatro incidentes en menos de un mes

El gobierno turco no precisó la ubicación exacta donde fue derribado el proyectil ni su posible objetivo, pero confirmó que se trata de un patrón que se ha repetido en semanas recientes.

El primer caso ocurrió el 4 de marzo en la provincia de Hatay, donde restos del sistema interceptor cayeron a unos 65 kilómetros de la base aérea de Incirlik, una instalación estratégica utilizada por la OTAN.

Posteriormente, el 9 de marzo, un segundo misil fue neutralizado y fragmentos impactaron cerca de Gaziantep. El tercer episodio, registrado el 13 de marzo, no dejó daños, pero sí generó alarma en ciudades como Adana, donde se activaron sirenas antiaéreas.

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Ante la repetición de estos incidentes, el gobierno de Turquía ha elevado sus protestas diplomáticas contra Irán, exigiendo explicaciones por lo que considera una violación de su espacio aéreo.

Sin embargo, Teherán ha rechazado cualquier responsabilidad directa en los lanzamientos.

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, reveló que su homólogo iraní, Abás Araqchi, negó que su país haya ordenado ataques hacia territorio turco.

“Estamos discutiendo con ellos la discrepancia entre sus afirmaciones y la realidad”, señaló Fidan en declaraciones previas.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños mayores por estos incidentes.

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