OTAN intercepta tercer misil iraní en espacio aéreo de Turquía

El Ministerio de Defensa de Turquía confirmó este viernes que un misil lanzado desde Irán fue interceptado por sistemas de defensa de la OTAN después de ingresar al espacio aéreo turco.

El incidente se registró en el Mediterráneo oriental y representa el tercer episodio de este tipo desde el inicio del conflicto en la región.

En un breve comunicado, las autoridades turcas aseguraron que se actuó de manera inmediata ante cualquier amenaza contra la seguridad del país.

Activan alertas cerca de base militar en Adana

Aunque el Ministerio de Defensa no detalló la ubicación exacta del incidente, medios locales reportaron que sirenas de alerta aérea se activaron durante varios minutos cerca de la base militar de Incirlik, situada en la periferia de Adana.

El diario turco Evrensel señaló que la alarma se escuchó alrededor de las 3:25 de la madrugada, generando preocupación entre los habitantes de la zona.

También se reportaron alertas en la ciudad de Batman, ubicada a unos 500 kilómetros al este.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes que muestran un punto luminoso atravesando el cielo nocturno, presuntamente captado durante el momento de la interceptación.

Tercer misil interceptado desde el inicio del conflicto

Este episodio se suma a otros dos incidentes similares ocurridos en días recientes.

En el primero, sistemas de defensa de la OTAN interceptaron un misil iraní cuyos restos cayeron en el municipio de Dörtyol, ubicado a unos 65 kilómetros de la base de Incirlik.

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El segundo caso se registró el lunes pasado, cuando otro proyectil fue destruido en el aire, aunque fragmentos del misil impactaron cerca de la ciudad de Gaziantep.

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La base de Incirlik alberga fuerzas militares de varios países aliados, entre ellos Estados Unidos y España, además de tropas turcas.

Tras los incidentes, el gobierno turco ha presentado protestas diplomáticas ante Teherán para exigir aclaraciones sobre los proyectiles que han cruzado hacia su territorio.

Sin embargo, las autoridades de Irán han negado reiteradamente haber lanzado misiles dirigidos contra Turquía.

Por su parte, el Ministerio de Defensa turco indicó que continúa consultando con el “país relevante” para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar responsabilidades.

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