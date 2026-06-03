Trump confirma asistencia a cumbre de la OTAN en Turquía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará en la cumbre de líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que se celebrará los días 7 y 8 de julio en Ankara, Turquía, en un encuentro marcado por los debates sobre defensa, seguridad internacional y el futuro de la alianza militar.

La asistencia del mandatario fue confirmada este miércoles por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante una audiencia ante la Cámara de Representantes.

"Estados Unidos sigue siendo un miembro de la OTAN y estaremos en Turquía para discutir todos los asuntos. El presidente mismo participará en la próxima reunión de jefes de Estado de la OTAN", declaró Rubio.

La reunión de Ankara se realizará en un contexto de crecientes diferencias entre Washington y algunos de sus socios europeos.

En las últimas semanas, Trump ha expresado públicamente su molestia por la falta de involucramiento militar de varios aliados en la guerra de Irán y también ordenó reducir y reconfigurar parte del despliegue de fuerzas estadounidenses en territorio europeo.

Ante este escenario, la cumbre servirá para analizar el rumbo de la organización y los compromisos asumidos por sus integrantes en materia de defensa.

Estados Unidos insiste en cambios profundos

Rubio reiteró ante los legisladores que la administración estadounidense considera necesaria una transformación dentro de la alianza.

"La OTAN necesita cambios profundos y el presidente lo ha dejado claro", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

El funcionario recordó que en mayo participó en Suecia en una reunión preparatoria de ministros de Exteriores de la OTAN, donde comenzaron los trabajos previos para la cita de Ankara.

El reto del gasto militar

Uno de los principales temas sobre la mesa será el seguimiento al acuerdo alcanzado durante la cumbre celebrada el año pasado en La Haya.

En aquella reunión, los países miembros aceptaron incrementar gradualmente su gasto en defensa hasta alcanzar el equivalente al 5% de su Producto Interno Bruto en un plazo de diez años, una exigencia impulsada por Washington.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, adelantó que en Ankara se revisarán los planes presentados por cada país para cumplir con esa meta y demostrar una ruta de implementación creíble.

Ucrania también estará presente

La guerra en Ucrania volverá a ocupar un lugar central en la agenda de la alianza.

La OTAN prevé reiterar su respaldo político y militar a Kiev durante la reunión, para la que también fue invitado el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

La participación de Zelensky ocurre en momentos en que Ucrania continúa buscando apoyo internacional para sostener su defensa frente a Rusia y mantener la cooperación militar con sus socios occidentales.

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