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Internacional

Ucrania golpea objetivos rusos, pero niega atacar planta nuclear

Por su parte, el gobernador Roman Busargin aseguró que los artefactos dañaron la infraestructura civil, pero no dio más detalles

  • 31
  • Mayo
    2026

Ucrania rechazó el domingo las afirmaciones de Moscú de que un dron ucraniano alcanzó la central nuclear de Zaporiyia, mientras Kiev lanzaba nuevos ataques contra instalaciones energéticas rusas.

El Estado Mayor General de Ucrania afirmó que sus drones atacaron la refinería de Saratov, lo que provocó un “incendio a gran escala”.

Aseguran que ataques con drones ucranianos dañaron infraestructura civil 

Por su parte, el gobernador Roman Busargin aseguró que los artefactos dañaron la infraestructura civil, pero no dio más detalles.

Ucrania ha redoblado sus ataques en los últimos meses contra instalaciones de petróleo y gas de Rusia, afirmando que el sector energético ayuda a financiar y alimenta directamente la invasión de Moscú, que ya supera los cuatro años.

A través de redes sociales, el presidente Volodímir Zelensky afirmó que realizarán más ataques durante las próximas horas.

"Esta noche, nuestros soldados aplicarán las sanciones de largo alcance de Ucrania contra una refinería de petróleo en Saratov, Rusia, aproximadamente a 700 kilómetros (435 millas) de la línea del frente. Un logro significativo".

El Estado Mayor de Ucrania confirmó el domingo que sus fuerzas fueron responsables del ataque contra la instalación en la localidad de Matveev Kurgan. Autoridades locales dijeron que un ataque con dron contra el depósito había provocado un “incendio a gran escala”.

Según su Estado Mayor, Ucrania también atacó la estación de bombeo de Lazarevo en la región rusa de Kirov, que se ubica al noroeste de Moscú y a más de 1,200 kilómetros de territorio controlado por Ucrania. 

 


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