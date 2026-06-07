Un millón de fieles acompañan al papa León XIV en Madrid

Más de un millón de personas abarrotaron este domingo las calles del centro de Madrid para participar en la misa y procesión del Corpus Domini encabezadas por el papa León XIV, en la que las tradicionales alfombras de flores se convirtieron en uno de los principales símbolos de la celebración.

La multitud recibió con entusiasmo al pontífice durante su recorrido en papamóvil por las inmediaciones de la plaza de Cibeles, en la primera visita de un papa a España en 15 años.

Entre aplausos y consignas, miles de jóvenes y familias se congregaron para acompañar las actividades religiosas organizadas durante la visita apostólica.

Alfombras florales decoraron la procesión

Uno de los momentos más emblemáticos de la jornada fue la procesión sobre 16 alfombras elaboradas con más de 30 mil flores, principalmente en colores amarillo y blanco, representativos de la Santa Sede.

Las obras florales fueron confeccionadas por una asociación de floristas procedente de Galicia y se extendieron a lo largo de aproximadamente medio kilómetro del recorrido procesional.

Los diseños incluyeron diversos símbolos religiosos, entre ellos las tradicionales llaves de la Santa Sede y otros elementos relacionados con la festividad del Corpus Christi.

León XIV llama a revitalizar la fe

Durante su homilía, León XIV destacó la importancia de las tradiciones religiosas españolas y afirmó que estas manifestaciones de fe continúan teniendo un profundo significado espiritual en la actualidad.

El pontífice subrayó que las procesiones y alfombras florales no deben considerarse simples expresiones folclóricas o decorativas, sino una muestra viva de la fe de los creyentes.

Asimismo, exhortó a los españoles a mantener vivas estas prácticas religiosas y convertirlas en una referencia para las nuevas generaciones.

"Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy", expresó durante la celebración.

La visita de León XIV comenzó el sábado con una multitudinaria vigilia que reunió a unos 600 mil jóvenes, quienes participaron en momentos de oración y reflexión junto al pontífice.

Durante ese encuentro, el papa alentó a los asistentes a no temer a las vocaciones religiosas y a involucrarse activamente en la vida de la Iglesia.

La masiva participación juvenil fue interpretada por los organizadores como una señal de que aún existe interés por la fe en una sociedad cada vez más secularizada.

Las alfombras florales del Corpus Domini forman parte de una tradición que se remonta a más de dos siglos y que sigue vigente en numerosas regiones de España y América Latina.

Estas elaboradas composiciones son creadas como ofrenda religiosa y posteriormente son recorridas por las procesiones, simbolizando la devoción de las comunidades participantes.

La visita del papa continuará durante la próxima semana con diversas actividades pastorales, encuentros culturales y reuniones privadas con representantes religiosos y sociales del país.

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