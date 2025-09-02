Cerrar X
Internacional

Uruguay, primer país en firmar tratado para IA respetuosa con DH

Convenio Marco del Consejo de Europa busca que el uso de IA no represente riesgos para los derechos humanos de sus usuarios.

  • 02
  • Septiembre
    2025

Uruguay se convierte en el primer país de Latinoamérica en lograr firmar un tratado internacional relacionado con el uso de la Inteligencia Artificial.

El Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial busca garantizar que el uso de la IA sea compatible tanto con los derechos humanos y la democracia, así como con el Estado de derecho.

Según el comunicado, Uruguay es el primer país latinoamericano en firmar dicho tratado, uniéndose a países como Canadá, Israel, Japón y Estados Unidos.

Este convenio busca brindar un marco jurídico que incluya "todo el ciclo de vida de los sistemas de IA", pues promueve la innovación mientras que gestiona los riesgos que puedan afectar derechos humanos y democracia, según mencionó el Consejo de Europa.

Recordemos que dicho organismo cuenta con 46 miembros, 27 de ellos de la Unión Europea, con el objetivo de defender y promover los Derechos Humanos.


