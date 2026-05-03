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Deportes

Racing de Uruguay conquista su primer título tras más de un siglo

El equipo selló el Apertura con ayuda de resultados ajenos y desató festejos históricos en Uruguay tras 107 años de espera

  • 03
  • Mayo
    2026

Tuvieron que pasar más de 100 años para que Racing Club de Montevideo pudiera celebrar su primer título profesional, un logro histórico que finalmente llegó con la conquista del Torneo Apertura.

El campeonato se aseguró en la Jornada 13, cuando Racing venció 0-1 a Cerro Largo como visitante, resultado que le permitió tomar una ventaja definitiva en la tabla.

Tras ese triunfo, la plantilla emprendió el viaje de regreso a Montevideo, sin saber que horas después se confirmaría el título. Durante el trayecto, Montevideo Wanderers derrotó 1-0 a Peñarol, resultado que le dio a Racing una ventaja de siete puntos con solo seis por disputarse.

La celebración comenzó en plena carretera y continuó en la capital uruguaya, donde la afición se volcó con el equipo para festejar un logro inédito en sus 107 años de historia.

Sin embargo, el trofeo no llegó de inmediato. El equipo tuvo que esperar una semana más para recibir la copa en casa, tras un duelo sin implicaciones ante Montevideo City Torque.

En ese partido, Martín Ferreira adelantó a Racing al minuto 17, pero tres minutos después Nahuel da Silva igualó el marcador, en un encuentro que quedó como anécdota dentro de una semana histórica.

Con el título ya asegurado y el liderato de la Tabla Anual en su poder, Racing se prepara para cerrar el torneo enfrentando a Central Español, en lo que será el último capítulo de una campaña inolvidable para la “Escuelita” de Sayago.


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