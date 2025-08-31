Cerrar X
Internacional

Varios muertos y 94 heridos tras descarrilarse tren en Egipto

Un tren de pasajeros descarriló en el oeste de Egipto, causando la muerte de al menos tres personas y dejando heridas a otras 94, informaron las autoridades

Un tren de pasajeros descarriló el sábado en el oeste de Egipto, causando la muerte de al menos tres personas y dejando heridas a otras 94, informaron las autoridades. Fue el último de una serie de accidentes ferroviarios en el país en los últimos años.

El tren descarriló mientras viajaba hacia El Cairo desde la provincia mediterránea occidental de Matrouh, en la costa norte del país, indicaron las autoridades ferroviarias en un comunicado. Siete de sus vagones se salieron de las vías, y dos de ellos volcaron.

El Ministerio de Salud emitió un comunicado separado detallando el número de víctimas, añadiendo que se enviaron 30 ambulancias para trasladar a los heridos a los hospitales.

El comunicado indica que se abrió una investigación para determinar la causa del descarrilamiento.

Los descarrilamientos y choques de trenes son comunes en Egipto, donde un sistema ferroviario envejecido también ha sido afectado por la mala gestión. En octubre pasado, una locomotora chocó contra la parte trasera de un tren de pasajeros con destino a El Cairo en el sur de Egipto, causando la muerte de al menos una persona y dejando a varias otras heridas.

En los últimos años, el gobierno anunció iniciativas para mejorar sus ferrocarriles. El presidente Abdel Fatá el-Sisi dijo en 2018 que se necesitarían alrededor de $250,000 millones de libras egipcias, o $8,130 millones de dólares, para renovar adecuadamente la red ferroviaria del país.


