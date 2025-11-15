Cerrar X
Internacional

Venezuela agradece a Irán apoyo ante tensión con EUA

  • 15
  • Noviembre
    2025

El Gobierno de Venezuela expresó este sábado su agradecimiento a Irán por alertar sobre las consecuencias del aumento del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

El canciller Yván Gil destacó la “constante solidaridad” de Teherán y su llamado al respeto de la soberanía venezolana, luego de que un portavoz iraní advirtiera sobre los riesgos que la militarización estadounidense implica para la paz regional.

Irán reiteró su respaldo político a Caracas, aunque confirmó que Venezuela no ha solicitado asistencia militar.

Mientras tanto, la tensión aumenta tras el lanzamiento de la Operación Lanza del Sur, ordenada por el presidente Donald Trump, que ha intensificado la presencia de buques y tropas estadounidenses cerca del país sudamericano.

Washington acusa a Nicolás Maduro de liderar un cartel de narcotráfico, mientras Caracas prepara su estructura de defensa con una nueva ley y el despliegue de su Fuerza Armada para responder a posibles amenazas.


