Maduro envía mensaje tras los terremotos en Venezuela

El expresidente destacó la solidaridad de la población y agradeció el apoyo internacional, mientras el saldo oficial supera los 4,300 fallecidos

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un mensaje a la población tras los terremotos del 24 de junio y aseguró que el país "renacerá con unión y perseverancia" frente a la tragedia.

A través de sus redes sociales, Nicolás Maduro destacó la respuesta de las comunidades, del personal de salud, de Protección Civil y de la Fuerza Armada, al afirmar que la solidaridad mostrada por los venezolanos ante la emergencia "ha admirado al mundo".

El exmandatario también agradeció el respaldo recibido por parte de gobiernos, delegaciones y pueblos de otros países, quienes, dijo, han expresado su solidaridad y colaborado con Venezuela durante la contingencia.

Somos un pueblo de valores, con un corazón bendecido, que se crece en las dificultades. Qué emoción ver la fuerza espiritual de nuestra Venezuela toda. pic.twitter.com/dzlsGLTAKD — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 12, 2026

Recuerda otros desastres naturales en el país

En su mensaje, Maduro recordó otros desastres naturales que ha enfrentado Venezuela en las últimas tres décadas para destacar la capacidad de recuperación de la población ante situaciones de crisis.

Autoridades actualizan el saldo de víctimas

De acuerdo con el balance más reciente de las autoridades venezolanas, los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el 24 de junio han dejado 4,333 personas fallecidas, 17,907 damnificados sin vivienda y 190 edificios colapsados.