Venezuela nombra a Félix Plasencia como nuevo canciller

El relevo ocurre en un contexto en el que Venezuela busca ampliar la llegada de inversión privada, especialmente en el sector energético

El gobierno de Venezuela inició una nueva etapa en la conducción de su política exterior con el nombramiento del diplomático Félix Plasencia como titular del recién creado Ministerio del Poder Popular para Relaciones y Comercio Exterior, dependencia que unifica las áreas de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior como parte de una reestructuración del gabinete anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La modificación busca concentrar en una sola institución la estrategia diplomática y comercial del país, con el objetivo de fortalecer la presencia de Venezuela en el ámbito internacional, impulsar nuevos vínculos económicos y ampliar las oportunidades de inversión en sectores considerados estratégicos.

Félix Plasencia vuelve a encabezar la diplomacia venezolana

Con este nombramiento, Plasencia regresa a la Cancillería luego de haber ocupado ese mismo cargo entre 2021 y 2022. En los últimos meses se desempeñó como representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos, función que asumió tras el restablecimiento de las relaciones entre ambos países, suspendidas desde 2019.

Su trayectoria dentro del servicio exterior venezolano abarca más de tres décadas. Ha sido embajador en países como China y Colombia, representante diplomático en el Reino Unido, además de ocupar distintos cargos vinculados con la política multilateral y la cooperación internacional.

Internacionalista de formación, Plasencia también cuenta con estudios de posgrado en Europa, perfil que lo ha llevado a participar en negociaciones diplomáticas y en diversos procesos de diálogo impulsados por el gobierno venezolano.

Cambios en el gabinete venezolano

Como parte de esta reorganización, Yván Gil dejó la Cancillería para asumir la titularidad del Ministerio de Ciencia y Tecnología, dependencia que anteriormente encabezaba Gabriela Jiménez.

La renovación del gabinete coincide con una etapa de ajustes en la estructura administrativa del gobierno venezolano, que busca integrar la política exterior con la agenda comercial para fortalecer la presencia del país en los mercados internacionales.

Sector energético y relaciones internacionales marcan la nueva estrategia

El relevo ocurre en un contexto en el que Venezuela busca ampliar la llegada de inversión privada, especialmente en el sector energético, considerado uno de los principales motores de su economía.

En los últimos meses también se han registrado cambios en la relación con Estados Unidos, luego del restablecimiento de los canales diplomáticos y de la flexibilización de algunas restricciones que permiten nuevas operaciones comerciales relacionadas con la industria petrolera venezolana.

Con la llegada de Félix Plasencia al frente del nuevo ministerio, el gobierno venezolano apuesta por una política exterior que combine la diplomacia con la promoción del comercio internacional y la atracción de inversiones, en un escenario de reconfiguración de sus relaciones con distintos actores internacionales.