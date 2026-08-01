Entre las víctimas fatales se encuentra la presunta responsable del atentado, quien habría intentado ingresar al establecimiento con la bomba oculta

Inicio / Internacional / Atentado en restaurante de Moscú deja tres muertos y 21 heridos

Al menos tres personas murieron y otras 21 resultaron heridas este sábado tras la explosión de una bomba en un restaurante ubicado en el centro de Moscú, informaron autoridades rusas citadas por medios estatales.

La detonación ocurrió en un establecimiento localizado en la plaza Kudrinskaya, una de las zonas más transitadas de la capital rusa, y movilizó a cuerpos de emergencia, fuerzas de seguridad e investigadores.

De acuerdo con información difundida por la agencia estatal RIA Novosti, una mujer intentó ingresar al restaurante portando un artefacto explosivo.

Según las primeras versiones, el personal de seguridad del establecimiento le negó el acceso antes de que ocurriera la detonación.

La explosión se registró en el acceso principal del inmueble y provocó la muerte inmediata de tres personas: la presunta atacante, un guardia de seguridad y un cliente que se encontraba en el lugar.

El Comité Nacional Antiterrorista informó que al menos 21 personas sufrieron heridas de diversa consideración a consecuencia de la explosión.

Los lesionados fueron atendidos por equipos médicos y trasladados a hospitales cercanos para recibir atención especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el estado de salud de los heridos ni si existe riesgo de que el número de víctimas aumente en las próximas horas.

Autoridades investigan el ataque

Tras el atentado, elementos de seguridad acordonaron la zona y comenzaron las labores periciales para determinar el origen del explosivo y establecer si la responsable actuó sola o formaba parte de una organización.

El Comité de Investigación de Moscú confirmó la apertura de una investigación formal para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas del ataque.

Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad de la mujer señalada como autora del atentado ni han informado sobre posibles líneas de investigación relacionadas con grupos extremistas o motivaciones específicas.