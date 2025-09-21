Viuda de Charlie Kirk a su asesino: ‘Lo perdono’

Erika Kirk, la viuda del activista republicano Charlie Kirk, aseguró este domingo durante su homenaje que perdonaba a su asesino, evento donde estuvieron presentes el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el de Defensa Pete Hegseth, el de Salud Robert F. Kennedy Jr. y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, además del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

“Lo perdono porque es lo que hizo Cristo. La respuesta al odio es no odiar", dijo Erika Kirk, que recibió un sonoro aplauso de las cerca de 73.000 personas que llenaron el Estadio State Farm de Arizona.

Durante el homenaje al activista, Erika fue nombrada como la nueva directora de Turning Point, organización que Charlie Kirk fundó en 2012 y de la cual aseguró que hará lo posible por seguir expandiéndola.

El activista republicano fundó a sus 18 años Turning Point, organización a través de la cual organizaba debates y eventos en las universidades y que lo convirtió en un reconocido portavoz del conservadurismo cristiano ultraconservador de Estados Unidos.

Erika también dijo que los médicos le aseguraron que su esposo no sufrió dolor después del disparo y que su muerte fue instantánea.

El pasado 10 de septiembre, Kirk, de 31 años, fue asesinado de un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah.

Apenas un día después de su muerte, un joven de 22 años llamado Tyler Robinson fue detenido por ser el presunto autor del atentado, quien, de acuerdo a las autoridades, se había "radicalizado" con ideas liberales en el último año.

Comentarios