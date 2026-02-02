Podcast
Nacional

Develan placa en memoria de Carlos Manzo en Uruapan

A tres meses del asesinato del exalcalde Carlos Manzo, su viuda y alcaldesa Grecia Quiroz encabezó un homenaje con placa y escultura en la plaza Morelos

  02
  Febrero
    2026

A casi tres meses del asesinato del ex presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, autoridades locales y ciudadanos realizaron un homenaje en su memoria con la develación de una placa conmemorativa y una escultura de mármol en forma de sombrero, colocadas en la plaza Morelos, sitio donde ocurrió el atentado el pasado 1 de noviembre, durante el Festival de las Velas en el marco del Día de Muertos.

El acto fue encabezado por la alcaldesa Grecia Quiroz, viuda del exedil, quien acudió acompañada de sus dos hijos, ciudadanos y elementos de seguridad.

La escultura, símbolo del llamado “Movimiento del sombrero” fundado por Manzo, fue donada por un ciudadano, informó la presidenta municipal durante un breve mensaje.

Al descubrir la placa, que lleva el nombre del exalcalde y la consigna “Ni un paso atrás”, los asistentes corearon frases como “Viva Carlos Manzo”, “Presidenta” y “No estás sola”.

En su intervención, Quiroz afirmó: “El nombre de Carlos Manzo se va a seguir escuchando por mucho tiempo”.

Más tarde, la alcaldesa compartió en redes sociales una fotografía frente al memorial, junto a sus hijos, donde explicó que el homenaje forma parte de un conjunto de recordatorios.

Señaló además que una estatua del exedil se encuentra en proceso y será colocada una vez concluida.

En el ámbito judicial, la Fiscalía estatal informó que suman 15 personas detenidas por su presunta relación con el homicidio. Entre ellas se encuentran escoltas que acompañaban al exalcalde el día del ataque, investigados por la muerte de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, señalado como autor material del crimen y abatido momentos después.

Las investigaciones también derivaron en la captura de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificado por las autoridades como uno de los posibles autores intelectuales del asesinato del ex presidente municipal.


