Internacional

Muere viuda del ayatolá Alí Jamanei tras bombardeos

Ante la gravedad de sus heridas, Mansuré Jojasté Bagherzadé perdió la vida en el mismo ataque en el que lo hizo su esposo y su hija

  • 02
  • Marzo
    2026

Tras las heridas sufridas por los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel en contra de Irán, la viuda del ayatolá Alí Jamanei perdió la vida.

De acuerdo con medios iraníes, Mansuré Jojasté Bagherzadé, de 78 años, falleció a causa de la gravedad de las lesiones provocadas en el ataque que acabaron con la vida del ayatolá, así como de su hija, y uno de sus nietos y varios familiares.

Según fuentes, la mujer se encontraba en estado de coma desde el ataque.

Irán jura venganza tras muerte de ayatolá Alí Jamanei

Irán juró venganza el domingo tras la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamanei. Ante esto intercambió ataques con Israel como parte de una guerra de expansión provocada por un bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, aseguró que desplegarán ataques intensos en la región.

“Han cruzado nuestra línea roja y deben pagar el precio [...] Asestaremos golpes tan devastadores que ustedes mismos se verán obligados a suplicar”

Aquí te presentamos la nota completa: Irán jura venganza tras muerte de ayatolá Alí Jamanei


