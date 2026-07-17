Xi Jinping pide cooperación global para regular la IA

El presidente de China llamó a fortalecer la cooperación internacional en inteligencia artificial y criticó las restricciones tecnológicas impulsadas por EUA

El presidente de China, Xi Jinping, afirmó que el desarrollo y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA) deben construirse mediante la cooperación internacional y no bajo el control de un solo país.

Durante la inauguración de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, celebrada en Shanghái, el mandatario reiteró sus críticas a las restricciones tecnológicas impulsadas por Estados Unidos.

Ante representantes de diversos países y del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, Xi sostuvo que el avance de la IA debe convertirse en un esfuerzo compartido y no en una competencia dominada por intereses nacionales.

China critica restricciones tecnológicas

Xi señaló que la inteligencia artificial no debe desarrollarse como una iniciativa exclusiva de una sola nación y cuestionó lo que describió como una "extralimitación" del concepto de seguridad nacional en este sector.

El mandatario aseguró que colocar la seguridad de un país por encima de la de otros limita el desarrollo tecnológico y reiteró una de las principales críticas de Beijing hacia las medidas impulsadas por Washington, las cuales han restringido el acceso chino a tecnologías avanzadas.

Estas limitaciones han llevado a China a acelerar el desarrollo de capacidades propias y han intensificado la competencia tecnológica entre las dos mayores economías del mundo.

Más cooperación con países en desarrollo

Como parte de su estrategia internacional, Xi anunció que China ampliará la colaboración en inteligencia artificial con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Liga de los Estados Árabes, la Unión Africana, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Organización de Cooperación de Shanghái y los países BRICS.

Además, informó que Beijing facilitará a 30 países el acceso a una herramienta de inteligencia artificial especializada en sistemas de alerta meteorológica temprana.

También adelantó que, durante los próximos cinco años, China ofrecerá 5 mil oportunidades de capacitación en inteligencia artificial dirigidas a países en desarrollo, con el objetivo de reducir las brechas tecnológicas.

Crean organismo internacional de IA

Previo al inicio de la conferencia, 29 países, entre ellos Rusia, Pakistán y Kazajistán, firmaron junto con China un acuerdo para establecer una Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial, con sede en Shanghái.

El nuevo organismo buscará promover la gobernanza internacional de la IA y ha sido interpretado por analistas como una respuesta de Beijing a la iniciativa estadounidense Pax Silica, enfocada en fortalecer las cadenas de suministro de inteligencia artificial entre Estados Unidos y sus aliados.

Tras la reunión sostenida en mayo entre Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump en Beijing, ambos gobiernos también acordaron mantener un diálogo sobre el desarrollo y la regulación de la inteligencia artificial.

La edición de este año de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial reúne a más de mil 100 empresas y cerca de mil 400 invitados internacionales.

Durante el evento, Huawei presentó el sistema Atlas 950 SuperPoD, diseñado para tareas de computación de alto rendimiento enfocadas en inteligencia artificial.

Asimismo, la startup Moonshot dio a conocer su nuevo modelo Kimi K3, con 2.8 billones de parámetros, el cual fue presentado como el mayor modelo de código abierto del mundo. También destaca el desarrollo de modelos abiertos como DeepSeek y GLM-5.2 de Zhipu, considerados alternativas competitivas frente a plataformas estadounidenses.