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Internacional

Putin busca en China pactos energéticos clave para Rusia

Vladímir Putin viaja a Pekín para cerrar acuerdos de petróleo y gas con Xi Jinping, esenciales para fortalecer la economía rusa y ampliar su alianza estratégica

  • 18
  • Mayo
    2026

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, viajará este martes a China con la expectativa de concretar acuerdos estratégicos en materia de petróleo y gas con su homólogo Xi Jinping.

El Kremlin considera esta visita como una oportunidad crucial para avanzar en proyectos energéticos de gran escala, especialmente en momentos en que Moscú depende cada vez más del comercio con Pekín tras su ruptura con Europa.

Uno de los principales objetivos del mandatario ruso será impulsar el proyecto Fuerza de Siberia-2, un gasoducto de aproximadamente 2 mil 900 kilómetros que permitiría transportar gas ruso hacia China a través de Mongolia.

Putin expresó previamente su confianza en lograr “un importante paso adelante” en la cooperación petrolera y gasística, mientras funcionarios del Kremlin adelantaron que gran parte de los asuntos energéticos ya están consensuados.

En 2025, Rusia suministró a China 101 millones de toneladas de petróleo y 49 mil millones de metros cúbicos de gas, cifras que podrían incrementarse significativamente si se concreta un nuevo acuerdo.

Una alianza estratégica en expansión

La visita coincide con el 25 aniversario del Acuerdo de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación firmado entre Moscú y Pekín en 2001, y contempla la firma de alrededor de 40 acuerdos bilaterales.

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Entre los documentos previstos destacan declaraciones conjuntas sobre cooperación estratégica, fortalecimiento de relaciones internacionales y el impulso a un nuevo orden mundial.

El Kremlin subrayó que la relación con China tiene un carácter “estabilizador” en el actual escenario internacional, aunque insistió en que no se trata de una alianza dirigida contra terceros países.

El viaje ocurre pocos días después de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Pekín, en un momento en que China consolida su papel como actor central de la diplomacia internacional.

Lee aquí la nota completa: Pacta China-EUA compras agrícolas por US$17 mil millones anuales

Sin embargo, Moscú buscó desmarcarse de cualquier comparación con Washington, insistiendo en que las relaciones entre Rusia y China responden a una dinámica propia basada en intereses estratégicos compartidos.

La guerra en Irán y la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz podrían convertirse en factores determinantes para acelerar la firma del nuevo gasoducto, ya que Rusia apuesta a ofrecer a China una ruta terrestre más segura frente a posibles bloqueos marítimos.

Actualmente, Pekín mantiene una alta dependencia energética de Medio Oriente, aunque ha buscado diversificar sus fuentes mediante energías renovables y nuevas rutas de suministro.

 


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